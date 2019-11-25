Водителя, который потерял сознание на трассе и врезался в сугроб, спасли сотрудники ГИБДД

СЕГОДНЯ 06:57 2019-11-25T06:57:07+03:00

Мужчина, у которого случился приступ диабета, мог просто замерзнуть на трассе под Усть-Илимском

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Неравнодушие Усть-илимска помогло спасти жизнь водителю. Направляясь в город, мужчина обратил внимание на автомобиль в сугробе на обочине дороги. Об этом он сообщил встретившимся ему сотрудникам ГИБДД. Полицейские прибыли вовремя, водитель иномарки уже терял сознание. Бледный мужчина не мог объяснить, причину недомогания.

- Инспекторы ДПС Владислав Черепанцев и Станислав Ершов вызвали "Скорую помощь", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Бригаде врачей они помогли перенести пострадавшего в карету медиков, после чего позвонили родственникам мужчины.

В больнице у 58-летнего жителя Усть-Илимска диагностировали резкое понижение сахара в крови. Приступ диабета может привести к трагедии, если помощь не будет оказано вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU