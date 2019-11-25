2019-11-25T11:43:57+03:00
Происшествия

Прощание с женой мэра Тулуна Ларисой Карих, погибшей в автокатастрофе, состоится 26 ноября

Жена чиновника погибла в крупном ДТП на трассе в Черемховском районе [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прощание с женой мэра Тулуна Ларисой Карих, погибшей в автокатастрофе, состоится 26 ноября. Фото: Саина Шикарова.Прощание с женой мэра Тулуна Ларисой Карих, погибшей в автокатастрофе, состоится 26 ноября. Фото: Саина Шикарова.
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Стало известно, когда состоится церемония прощания с женой мэра Тулуна Юрия Кариха Ларисой Карих, которая 23 ноября погибла в крупном ДТП на трассе в Черемховском районе. Прощальная панихида состоится 26 ноября с 9.00 до 14.00 в Свято-Никольском храме.

Напомним, внедорожник чиновника Daewoo Winstorm, в котором он вместе с супругой возвращался в Тулун, врезался в грузовик на выезде из города Черемхово, недалеко от кафе «Березка». Удар был такой силы, что машина Юрий Кариха превратилась в груду искореженного металла. Ее осколки разлетелись на несколько метров по трассе. Лариса Карих погибла на месте. Что касается самого Юрия Кариха, то после аварии его госпитализировали в больницу. На следующее утро, медики отпустили его домой.

- Ушел из жизни светлый человек, Лариса Николевна была заботливой женой, любящей мамой и бабушкой, - отметили в администрации Тулуна. - Долгие годы она посвятила работе с людьми, несколько десятилетий работая в Управлении социальной защиты населения г. Тулуна и Тулунского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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