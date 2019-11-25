Прощание с женой мэра Тулуна Ларисой Карих, погибшей в автокатастрофе, состоится 26 ноября

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-25T11:43:57+03:00

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Стало известно, когда состоится церемония прощания с женой мэра Тулуна Юрия Кариха Ларисой Карих, которая 23 ноября погибла в крупном ДТП на трассе в Черемховском районе. Прощальная панихида состоится 26 ноября с 9.00 до 14.00 в Свято-Никольском храме.

Напомним, внедорожник чиновника Daewoo Winstorm, в котором он вместе с супругой возвращался в Тулун, врезался в грузовик на выезде из города Черемхово, недалеко от кафе «Березка». Удар был такой силы, что машина Юрий Кариха превратилась в груду искореженного металла. Ее осколки разлетелись на несколько метров по трассе. Лариса Карих погибла на месте. Что касается самого Юрия Кариха, то после аварии его госпитализировали в больницу. На следующее утро, медики отпустили его домой.

- Ушел из жизни светлый человек, Лариса Николевна была заботливой женой, любящей мамой и бабушкой, - отметили в администрации Тулуна. - Долгие годы она посвятила работе с людьми, несколько десятилетий работая в Управлении социальной защиты населения г. Тулуна и Тулунского района.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745640" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU