Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в ДТП, в котором погибла его жена, был за рулем трезвым

Иркутские следователи продолжают разбираться в причинах аварии, в которую 23 ноября вечером попал мэр Тулуна Юрий Карих. Как стало известно «КП-Иркутск», глава города за рулем был трезвым. Этот факт установило медицинское освидетельствование, которое Юрий Карих прошел после ДТП.

Легковушка мэра Тулуна неожиданно потеряла управление и врезалась в КАМАЗ. Фото: "Инцидент Иркутск"

Напомним, в результате аварии, которая произошла неподалеку от города Черемхова, погибла жена Юрия Карих Лариса. Сам мэр Тулуна не пострадал, хотя и был госпитализирован сразу после ДТП. Врачи подозревали у Юрия Кариха инфаркт и оставили его в больнице. На утро этот диагноз главы Тулуна не подтвердился, и он отправился домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745640" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту ДТП.

Подробности ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, еще предстоит изучить при расследовании. Пока же известно, что машина шла по трассе со стороны областного центра, неожиданно потеряла управление и съехала на обочину. Она на скорости врезалась в стоящий там "КАМАЗ". Неуправляемый автомобиль буквально впечатало в большегруз. От пострадавшего авто осталась груда металлолома, на десятки метров по трассе разбросаны осколки фар, бампер, зеркала, составные части капота.

Иркутские следователи продолжают разбираться в причинах аварии. Фото: Саина Шакирова

Из-за особого статуса участника аварии дело ведет Следственный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745636" frameborder="0"></iframe> Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП.Автомобиль мэра врезался в грузовик

КСТАТИ

Этим летом город Тулун пострадал от катастрофического наводнения, которое произошло в Иркутской области. Напомним, в результате двух волн паводка около 11 тысяч домов оказались под водой, пострадали местные жители. Погибли 26 человек, судьба четверых по-прежнему неизвестна. Сильнее всего при наводнении досталось именно Тулуну - часть города большая вода буквально стерла с лица земли. Местные жители максимально сплотились во время беды, помогали друг другу выручать вещи, находить унесенные стихией дома, спасали жизни - один мужчина вытащил из воды 30 человек, другой снял десятки человек с крыш...

После катастрофического наводнения сотни человек остались без крыши над головой. Они находились в пунктах временного размещения, затем получали сертификаты на новое жилье. Всем пострадавшим выплачивали компенсации в размере 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Им отправляли гуманитарную помощь со всех концов Иркутской области, страны и даже из зарубежья. После наводнения в городе даже расселяли пятиэтажку, которая начала трескаться от сырости.

Сейчас в городе строят новые жилые дома и соцобъекты.

СПРАВКА "КП"

Юрий Карих родился 16 июня 1967 года в г. Уссурийске Приморского края. В 1984 году поступил в Иркутский политехнический институт на факультет автомеханики. Отслужил в армии, затем окончил университет. В 1992 году переехал в Тулун, начала работать главным механиком в местном пассажирском автотранспортном предприятии. С 2000 года стал его директором. С 2004 года - депутатом думы городского округа. С 2006 по 2010 годы был председателем думы городского округа. Мэром Тулуна избран в 2010 году. У них с супругой двое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший в больницу после ДТП, в котором погибла его жена, выехал домой

Ночь глава пострадавшего этим летом от паводков Тулуна Юрий Карих провел под наблюдением врачей (подробности)

Мэр пострадавшего от паводка Тулуна Юрий Карих госпитализирован после ДТП

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в аварию на трассе, вечером 23 ноября (подробности)

Мэр Тулуна, пострадавшего летом от катастрофического паводка, попал в ДТП, погибла его жена

Автомобиль мэра врезался в грузовик (подробности)