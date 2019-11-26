Похороны жены мэра Тулуна Ларисы Карих, погибшей в ДТП, состоятся 26 ноября

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-26T07:01:04+03:00

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Прощание с женой мэра Тулуна, которая 23 ноября погибла в крупном ДТП на трассе в Черемховском районе, состоится 26 ноября с 9.00 до 14.00 в Свято-Никольском храме. После этого состоятся похороны Ларисы Карих.

- 23 ноября в автокатастрофе погибла жена мэра г. Тулуна Лариса Николаевна Карих, - на сайте администрации Тулуна размещены соболезнования от тех, кто ее хорошо знал. - Ушёл из жизни светлый человек, заботливая жена, любящая мама и бабушка. Лариса Николаевна долгие годы посвятила работе с людьми. На протяжении десятилетий она работала в Управлении социальной защиты населения г. Тулуна и Тулунского района. Она любила жизнь и боролась за неё.

Напомним, внедорожник мэра Тулуна Юрия Карих Daewoo Winstorm, в котором он вместе с супругой возвращался в Тулун, врезался в стоящий на обочине "КАМАЗ" в ста километрах от Иркутска, на выезде из города Черемхово. Семья возвращалась домой... Удар был такой силы, что автомобиль стал просто грудой металла. Его осколки разлетелись по трассе на десятки метров. Лариса Карих погибла на месте. Что касается самого Юрия Карих, то после ДТП он попал в больницу с подозрением на инфаркт. Медики наблюдали за ним всю ночь и только потом он уехал домой.

"Комсомольская" правда приносит соболезнования семье Юрия Карих.

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ИСТОЧНИК KP.RU