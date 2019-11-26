Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-26T15:06:58+03:00

В Эвенкии задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку

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Трагедия случилась летом 2019 года, в одном из сел Эвенкийского района. Пьяный местный житель изнасиловал 12-летнюю девочку. Бедная школьница, даже не понимала, что происходит. Из-за этого, о случившемся она не сразу рассказала родителям.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - сообщает Комсомольская правда - Красноярск.

Обвиняемый был заключен под стражу. Вину свою он не хотел признавать и в ходе допроса не соглашался с обвинениями. Сознался в содеянном насильник только после очной ставки с потерпевшей.

Уголовное дело было направлено в суд. Подсудимому грозит лишение свободы от 12 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU