Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке
Трагедия случилась летом 2019 года, в одном из сел Эвенкийского района. Пьяный местный житель изнасиловал 12-летнюю девочку. Бедная школьница, даже не понимала, что происходит. Из-за этого, о случившемся она не сразу рассказала родителям.
- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - сообщает Комсомольская правда - Красноярск.
Обвиняемый был заключен под стражу. Вину свою он не хотел признавать и в ходе допроса не соглашался с обвинениями. Сознался в содеянном насильник только после очной ставки с потерпевшей.
Уголовное дело было направлено в суд. Подсудимому грозит лишение свободы от 12 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU