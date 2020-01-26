26 Янв. 2020 2020-01-26T10:19:12+03:00

Коронавирус в Китае: за туристами из Иркутска на остров Хайнань отправят самолет из Хабаровска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Утром 26 января туроператор «РУСЬ-ТУР» сообщил, что принял во внимание рекомендации Ростуризма и в ближайшее время начнет «вынужденный вывоз туристов с острова Хайнань». Хотя остров отделен от материковой зоны Китая, коронавирусом заболели и там, например, в городе Санья – одном из излюбленных мест отдыха иркутян - сейчас 8 подтвержденных случаев. Все заболевшие госпитализированы.

- Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля также отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, - сообщила тогда пресс-служба туроператора.

Первый самолет за туристами на остров Хайнань вылетит сегодня из Хабаровска.

- Расписание рейсов сейчас формируется, - рассказали «КП» сотрудники туроператора. – В ближайшие дни всех вывезем.

В данный момент власти острова Хайнань запретили проведение экскурсий и массовых мероприятий. Туристы устремились на пляж, к морю. Как рассказали жители города Санья, паники нет: магазины открыты, бары не пустуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU