Коронавирус в Китае: за туристами из Иркутска на остров Хайнань отправят самолет из Хабаровска
Утром 26 января туроператор «РУСЬ-ТУР» сообщил, что принял во внимание рекомендации Ростуризма и в ближайшее время начнет «вынужденный вывоз туристов с острова Хайнань». Хотя остров отделен от материковой зоны Китая, коронавирусом заболели и там, например, в городе Санья – одном из излюбленных мест отдыха иркутян - сейчас 8 подтвержденных случаев. Все заболевшие госпитализированы.
- Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля также отменены, продажи туров приостановлены с 25 января до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, - сообщила тогда пресс-служба туроператора.
Первый самолет за туристами на остров Хайнань вылетит сегодня из Хабаровска.
- Расписание рейсов сейчас формируется, - рассказали «КП» сотрудники туроператора. – В ближайшие дни всех вывезем.
В данный момент власти острова Хайнань запретили проведение экскурсий и массовых мероприятий. Туристы устремились на пляж, к морю. Как рассказали жители города Санья, паники нет: магазины открыты, бары не пустуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU