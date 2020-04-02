2 Апр 2020 2020-04-02T04:20:17+03:00

Семь человек 2 апреля больны коронавирусом в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Иркутской области по данным на 2 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у семи человек.

«Все они сейчас получают необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Как отмечают региональные власти, кроме этих семи подтвержденных диагнозов сомнительные результаты обследования еще у двух сибиряков. Для точного определения заболевания анализы отправили в новосибирский научный центр «Вектор».

Напомним, что в Иркутской области в связи с распространением коронавируса действует режим самоизоляции. Продлится он до 5 апреля включительно.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU