2020-04-02T04:20:17+03:00
Общество

Семь человек 2 апреля больны коронавирусом в Иркутской области

Анализы подтвердили в новосибирской лаборатории
Мария КНЯЗЕВА
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Семь человек 2 апреля больны коронавирусом в Иркутской областиСемь человек 2 апреля больны коронавирусом в Иркутской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области по данным на 2 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у семи человек.

«Все они сейчас получают необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Как отмечают региональные власти, кроме этих семи подтвержденных диагнозов сомнительные результаты обследования еще у двух сибиряков. Для точного определения заболевания анализы отправили в новосибирский научный центр «Вектор».

Напомним, что в Иркутской области в связи с распространением коронавируса действует режим самоизоляции. Продлится он до 5 апреля включительно.

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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