2020-04-24T04:45:26+03:00
Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилось

По данным на утро количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля – 85
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилосьКоличество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилосьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля осталось таким же, как и накануне вечером, когда правительство региона сообщило о 85 подтвержденных диагнозах COVID-19.

«Из них 58 человек сейчас проходят лечение в больнице Иркутска, один в больнице в Забайкальском крае», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «13 человек стали пациентами после того, как пришли положительные тесты на коронавирус во время их пребывания в обсерваторах».

С начала распространения инфекции в Приангарье выздоровело 23 человека, трое – мужчины 62 и 88 лет и 59-летняя женщина, у которых был коронавирус, скончались. Стоит отметить, что на карте распространения COVID-19 в Иркутской области уже 12 территорий. Накануне первый случай был зафиксирован в Зиминском районе. заболевший прилетел из Москвы.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 апреля 2020: автобусы на дачу запустят, счетчики поверять не будут (подробности)

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией
Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны
За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато
Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области
Как будут открываться кафе и рестораны после карантина
Жительница Иркутской области сжигала мусор на своем участке и устроила крупный пожар
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилось
Рейсы из Таиланда и Вьетнама ожидаются в Иркутске
Банк ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в Иркутской области
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля выросло до 85
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля
Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла
Чрезвычайная опасность лесных пожаров ожидается в 10 районах Иркутской области
Более 500 детей и подростков в Иркутской области нарушили режим самоизоляции за 10 дней
Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом
Общественный совет при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области действует
Движение по улице Сибирских Партизан в Иркутске ограничат с 18 мая
Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр
Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии
Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Мошенники оплатили сибирячке такси до банкомата, чтобы забрать оформленный на нее кредит
Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска