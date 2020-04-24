Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилось
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля осталось таким же, как и накануне вечером, когда правительство региона сообщило о 85 подтвержденных диагнозах COVID-19.
«Из них 58 человек сейчас проходят лечение в больнице Иркутска, один в больнице в Забайкальском крае», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «13 человек стали пациентами после того, как пришли положительные тесты на коронавирус во время их пребывания в обсерваторах».
С начала распространения инфекции в Приангарье выздоровело 23 человека, трое – мужчины 62 и 88 лет и 59-летняя женщина, у которых был коронавирус, скончались. Стоит отметить, что на карте распространения COVID-19 в Иркутской области уже 12 территорий. Накануне первый случай был зафиксирован в Зиминском районе. заболевший прилетел из Москвы.
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