Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилось

24 Апр 2020 2020-04-24T04:45:26+03:00

По данным на утро количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля – 85

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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля осталось таким же, как и накануне вечером, когда правительство региона сообщило о 85 подтвержденных диагнозах COVID-19.

«Из них 58 человек сейчас проходят лечение в больнице Иркутска, один в больнице в Забайкальском крае», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «13 человек стали пациентами после того, как пришли положительные тесты на коронавирус во время их пребывания в обсерваторах».

С начала распространения инфекции в Приангарье выздоровело 23 человека, трое – мужчины 62 и 88 лет и 59-летняя женщина, у которых был коронавирус, скончались. Стоит отметить, что на карте распространения COVID-19 в Иркутской области уже 12 территорий. Накануне первый случай был зафиксирован в Зиминском районе. заболевший прилетел из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU