Защитник из Кемерово будет играть за «Байкал-Энергию»
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» продолжает набирать команду для побед в будущем сезоне. Руководство клуба уже сообщало о том, что подписаны контракты с двукратным чемпионом мира Вадимом Черновым, а также в команде появится первый легионер из Швеции Мартин Ландстрем.
Накануне стало известно, что цвета бело-синих примерит обладатель двух золотых и двух серебряных медалей юниорских и молодежных чемпионатов, а также победитель первенства мира Максим Семенов. Спортсмен - воспитанник кемеровской хоккейной школы, в прошлом сезоне защитник выступал за клуб «Мурман» из Мурманска.
«Максим достаточно опытен и при этом находится в самом игровом возрасте», - рассказал пресс-службе клуба главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Хвалько. – «Он провёл хороший сезон в «Мурмане», имеет высокий показатель по отбору мяча, блокировал много ударов нападающих соперника. Плюс, исполняет угловые удары».
Семенову 28 лет, он провел 177 игр, забил 12 голов и передал 2 голевых паса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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