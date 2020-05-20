2020-05-20T11:44:52+03:00
Спорт

Защитник из Кемерово будет играть за «Байкал-Энергию»

Хоккейный клуб в Иркутске подписал контракт с Максимом Семеновым
Мария КНЯЗЕВА
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Защитник из Мурманска будет играть за «Байкал-Энергию». Фото: ХК "Байкал-Энергия"Защитник из Мурманска будет играть за «Байкал-Энергию». Фото: ХК "Байкал-Энергия"
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Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» продолжает набирать команду для побед в будущем сезоне. Руководство клуба уже сообщало о том, что подписаны контракты с двукратным чемпионом мира Вадимом Черновым, а также в команде появится первый легионер из Швеции Мартин Ландстрем.

Накануне стало известно, что цвета бело-синих примерит обладатель двух золотых и двух серебряных медалей юниорских и молодежных чемпионатов, а также победитель первенства мира Максим Семенов. Спортсмен - воспитанник кемеровской хоккейной школы, в прошлом сезоне защитник выступал за клуб «Мурман» из Мурманска.

«Максим достаточно опытен и при этом находится в самом игровом возрасте», - рассказал пресс-службе клуба главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Хвалько. – «Он провёл хороший сезон в «Мурмане», имеет высокий показатель по отбору мяча, блокировал много ударов нападающих соперника. Плюс, исполняет угловые удары».

Семенову 28 лет, он провел 177 игр, забил 12 голов и передал 2 голевых паса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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