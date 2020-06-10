2020-06-10T10:50:35+03:00
Происшествия

Троллейбус сбил женщину в центре Иркутска

Пострадавшую доставили в больницу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Троллейбус сбил женщину в центре Иркутска. Фото: dtp_irkТроллейбус сбил женщину в центре Иркутска. Фото: dtp_irk
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Авария в центре Иркутска. На улице Сухэ-Батора днем, 10 июня троллейбус сбил женщину. Фотографию с места ДТП очевидцы опубликовали в паблике dtp_irk в соцсетях. Также сообщается, что пострадавшая женщина, которую уже отвезли в больницу, беременная. Однако, пока эта информация официально не подтверждена. Неизвестно пока и то, какие травмы получила иркутянка.

- На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности аварии, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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