Троллейбус сбил женщину в центре Иркутска

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:50:35+03:00

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Авария в центре Иркутска. На улице Сухэ-Батора днем, 10 июня троллейбус сбил женщину. Фотографию с места ДТП очевидцы опубликовали в паблике dtp_irk в соцсетях. Также сообщается, что пострадавшая женщина, которую уже отвезли в больницу, беременная. Однако, пока эта информация официально не подтверждена. Неизвестно пока и то, какие травмы получила иркутянка.

- На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности аварии, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

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ИСТОЧНИК KP.RU