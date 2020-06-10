Беременная женщина попала под колеса троллейбуса в Иркутске
Иркутские полицейские продолжают выяснять подробности ДТП на улице Сухэ-Батора. Напомним, там днем, 10 июня троллейбус сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, которые и сообщили о происшествии в паблике dtp_irk в соцсетях, пострадавшая беременная. Эту информацию официально уже подтвердили полицейские.
- Пострадавшую беременную женщину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Тяжесть ее полученных травм, а также точные причины ДТП, уточняются.
Чтобы избежать подобных аварий, полмцейские еще раз просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Троллейбус сбил женщину в центре Иркутска (Подробности)
Рабочий погиб на стройплощадке ЖК в Иркутске (Подробности)
Автомобилистка, лишенная водительских прав, насмерть сбила пешехода и скрылась (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU