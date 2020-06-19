Актер драмтеатра Иркутска Алексей Лобанов погиб на рыбалке

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:22:25+03:00

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Актер Алексей Лобанов трагически погиб во время рыбалки на Байкале. На прошлой неделе очевидцы сообщили о том, что в заливе Мухор на воде кружит лодка с включенным двигателем, а в ней - никого. Приехавшие на место спасатели обнаружили в 400 метрах от берега резиновую лодку, на воде плавали сапоги и куртка. При обходе береговой линии нашли автомобиль, а в нем документы актера.

Два дня понадобилось водолазам, чтобы найти тело пропавшего. Специалисты обследовали 53 тысячи квадратных метров дна. Погибший был найден в 50 метрах от места предположительной рыбалки.

"Он ушел полный сил и здоровья"

«В это сложно поверить и сложно принять», - говорят в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова. – «Он ушёл полный сил и здоровья, радости жизни и планов на будущее… Нас переполняет сердечная боль и горечь утраты».

Алексею Лобанову был всего 41 год, 20 лет из них он служил Иркутской драме, сыграл множество ролей – был героем, подлецом, слабовольным и отчаянно смелым. Играл главные роли в таких постановках как «Братья Ч.», «Мой бедный Марат», «Вечно живые» и другие.

«Каждый раз перед зрителем представал другой человек, со своей судьбой, своим прошлым и будущим, своим самым главным в жизни выбором», - отмечают в театре. – «Алексей был одним из сильных и талантливых артистов труппы. В нашей театральной семье случилось большое горе».

Прощание с Алексеем Александровичем состоится в субботу, 20 июня. С 12.00 до 13.00 проститься с ним можно будет в ритуальном зале на улице Боткина. Похоронят актера на Смоленском кладбище.

Алексей Лобанов в спектакле "Братья Ч.". Фото: Иркутский драмтеатр.

Спектакль "Мой бедный Марат". Фото: Иркутский драмтеатр.

Актер Алексей Лобанов в спектакле "Не верь глазам своим". Фото: Иркутский драмтеатр.

Алексей Лобанов (в центре) в постановке "Вечно живые". Фото: Иркутский драмтеатр

СПРАВКА «КП»

Алексей Александрович Лобанов родился 18 октября 1978 года в городе Белогорск Амурской области. Обучался актерскому мастерству в Красноярске, в Институте искусств, окончил который в 1999 году. Год отработал в Иркутском театре юного зрителя им. А. Вампилова, в мае 2000 года его пригласили в труппу Иркутского драмтеатра, где он сыграл множество ролей, покорил зрителя своим талантом.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родственникам и близким Алексея Лобанова.

ИСТОЧНИК KP.RU