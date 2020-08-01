1 Авг. 2020 2020-08-01T07:51:04+03:00

Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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За минувшие сутки в Иркутской области вновь увеличилось количество умерших от коронавируса. Скончались еще четыре жителя Приангарья, у которых официально был подтвержден COVID-19. В общей сложности от новой инфекции умерло уже 138 человек, еще 71 скончался от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба правительства Приангарья на 1 августа.

Что касается числа заболевших, то за все время распространения инфекции заразились уже 13711 человек. К 1 августа коронавирус подхватили еще 143 сибиряка. 55 из них переносят болезнь в тяжелой форме.

За сутки в Иркутской области выздоровели еще 228 пациентов. Таким образом, число тех, кто полностью победил болезнь, достигло 9984.

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ИСТОЧНИК KP.RU