Поиски 13-летнего мальчика завершены в Тайшете

В Тайшете успешно завершены поиски 13-летнего мальчика, который пропал в ночь на 6 августа. Напомним, школьник ушел из дома около часа ночи и не вернулся. Всю ночь его искали экипажи полиции.

- Мальчик найден живым и здоровым днем, 6 августа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Почему он ушел из дома и где находился все это время, выясняется.

Теперь школьника и его родителей наверняка ждет профилактическая беседа с сотрудниками ПДН.

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