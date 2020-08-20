30 килограммов нелегальной осетровой икры изъяли в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Водителя рефрижератора, который перевозил 20 тонн замороженной горбуши из Владивостока в Ставрополь, инспекторы ГИБДД остановили на посту «Рубеж» в Слюдянке. Во время проверки документов и осмотра фуры, полицейские нашли 60 пищевых контейнеров без маркировки. Оказалось, что в них хранилось 30 килограммов осетровой икры.

- Она перевозилась незаконно, без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Инспекторы Россельхознадзора Приангарья уже оштрафовали водителя большегруза, перевозившего икру. Контейнеры с деликатесом изъяли.

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