Пробка в 4 км образовалась в Черемховском районе из-за ДТП. Фото: Яндекс.Пробки

В Черемховском районе Иркутской области вечером 23 августа произошло ДТП возле поворота у поселка Михайловка. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.

- В районе 1772 км трассы "Сибирь" столкнулись автомобиль "Ниссан Санни" и "Тойота Кроун", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Травмы получили водитель и пассажир "Ниссана".

Причины и подробности, а также виновник аварии устанавливаются. Из-за столкновения двух иномарок на трассе Р-255 в том районе образовалась пробка. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ее протяженность уже более четырех километров в сторону Усолья-Сибирского, и примерно полтора километра в обратную.

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