Футболисты иркутского «Зенита» отказались тренироваться из-за долгов по зарплате. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Иркутский футбольный клуб «Зенит» продолжает терпеть финансовое бедствие. Напомним, еще в сентябре руководители команды рассказывали «Комсомолке», что «Зенит» в скором времени может сняться с Первенства России вовсе не по спортивным причинам. Тогда у команды не было денег на матчи выездного турне. Нужную сумму на игры в Санкт-Петербург все же нашли. Но сами игроки по-прежнему вынуждены играть бесплатно.

- Зарплату мы не видели уже три месяца, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» вратарь «Зенита» Илья Кунгуров. – Поэтому после победной игры с «Муромом» 16 октября, всей командой приняли решение прекратить тренировки.

Ближайший домашний матч «Зенита» был намечен на 22 октября против «Читы». Но, игру отменили из-за вспышки коронавируса в забайкальской команде. Поедет ли «Зенит» на следующую выездную игру против московской «Родины», пока загадка. Футболисты вместе с руководителями клуба написали письмо властям региона с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Также в тексте письма сказано, что руководители федерации футбола Иркутской области уже написали обращение в министерство спорта региона с просьбой отказать «Зениту» в финансировании. По мнению руководства «Зенита» это будет означать смерть всего профессионального футбола в Приангарье.

- Мы хотим сохранить команду для наших болельщиков, - заключает Илья Кунгуров. – Но, возобновлять тренировки не планируем, пока не наступит хотя бы какая-то ясность: есть будущее у клуба или нет.

Добавим, что сейчас наша команда находится на 10-й строчке турнирной таблицы ПФЛ из 16. В активе зенитовцев 14 очков.

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