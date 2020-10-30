МЧС: погода в Иркутской области резко испортится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 31 октября, погода в Иркутской области резко испортится. Сотрудники МЧС предупреждают, что ожидается сильный ветер до 15-17 метров в секунду, пойдет мокрый снег, а на дорогах снова появится снежный накат и гололедица.

- Температура ночью -4...-9 градусов, при прояснении -14...-19, - рассказывают спасатели со ссылкой на Иркутский гидрометцентр. - Днем +3...-2, местами -7...-12, в Катангском районе до -23 градусов. По Иркутску: облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ветер днем северо-западный 7-12 метров в секунду, температура ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2.

Так что в такую погоду лучше отказаться от дальних поездок, да и в целом быть на дорогах осторожнее. А в случае ЧП - звонить спасателям.

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