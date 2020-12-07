В Зиме автомобилист насмерть сбил мужчину и скрылся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Зиме почти сутки разыскивают водителя неизвестного пока автомобиля, который 6 декабря около 23 часов сбил мужчину, и даже не оказав ему первой помощи, и не вызвав скорую, скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.

- Призываем водителя добровольно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснения и восстановления объективной картины трагической аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Также полицейские просят отозваться возможных свидетелей и очевидцев этой аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус и Лексус столкнулись в Братске: погибла 28-летняя женщина (Подробности)

Видео смертельного ДТП с Лексусом и автобусом в Братске появилось в сети (Подробности)

Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: три человека погибли в столкновении Тойоты и Хонды (Подробности)