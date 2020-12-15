Поиски двух пропавших охотников завершились трагедией в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О пропаже двух жителей Бодайбо 25 и 29 лет, полицейским сообщили их взволнованные родственники. 21 ноября мужчины уехали на охоту в лес, в 500 километрах от Бодайбо, и не вернулись. Более двух недель они не выходили на связь с родными. 9 декабря, на место, где охотились мужчины, на вертолете вылетели спасатели и следователи. Во время осмотра территории, они нашли тела охотников. Оба погибли от огнестрельных ранений.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кто застрелил мужчин, пока неизвестно. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

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