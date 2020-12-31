Останавливаться на обочине трассы Р-255 «Сибирь», в 30-градусный мороз пришлось 35-летнему водителю УАЗ Патриот из Ангарска. Как оказалось, у внедорожника лопнул термостат, двигатель машины стал перегреваться и мужчине пришлось заглушить мотор.Ангарчанин, который ехал на работу, уже начал замерзать. К счастью, мимо проезжал экипаж ГИБДД. Полицейские остановились, посадили водителя в служебный автомобиль и дали согреться.- Вскоре мужчина смог вновь завести двигатель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он поблагодарил инспекторов за вовремя оказанную помощь и поехал дальше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)Иркутянин, который на лету поймал выпавшую с 14 этажа девушку, получил медаль МЧС России (Подробности)