Владимир Преловский сложил полномочия главы комитета городского обустройства администрации Иркутска

Кадровые изменения произошли в администрации Иркутска. Пост главы комитета городского обустройства покинул Владимир Преловский. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

- Завершил свою трудовую деятельность, в администрации Иркутска, - написал Владимир Преловский. - Благодарю жителей, для которых работал, а также коллег, с которыми работал.

Напомним, должность председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский занимал с 26 октября 2020 года. До этого он возглавлял комитет по управлению Октябрьским округом.

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