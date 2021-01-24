Еще 260 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки болезнь подхватили еще 260 человек. С начала распространения опасной инфекции, в нашем регионе уже 47 091 заболевший. Госпитализировано 2 408 сибиряков. Такие данные 24 января приводит оперативный штаб правительства Приангарья.

Увы, но растет и число умерших. За сутки от COVID-19 скончались 11 пациентов. Начиная с весны 2020-го из жизни ушли 1 597 человек. Еще 202 умерли от болезней, не связанных с коронавирусом.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 220 зараженных. Общее число выздоровевших 41 568.

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