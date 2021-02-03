Руководитель предприятия из Тайшета обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тайшете завершено расследование уголовного дела, по которому проходил 37-летний руководитель одной из инженерно-строительных подрядных организаций Приангарья. Его обвиняют в получении крупной взятки.

Итак, по версии следствия, в октябре 2018 года за благоприятствование при приемке выполненных работ по договору подряда на строительном объекте в Тайшете, он получил более 800 тысяч рублей незаконного гонорара.

- Мужчина обвиняется по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. - Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд.

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