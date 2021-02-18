Два человека пострадали в столкновении двух маршруток и грузовичка Киа на улице Байкальская в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Массовое ДТП произошло днем, 18 февраля на улице Байкальская в Иркутске. На перекрестке с улицей Станиславского столкнулись грузовичок Киа, а также маршрутные Фиат и Газель. Все три автомобиля ехали в попутном направлении.

- В аварии пострадали два человека, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им понадобилась госпитализация.

Сейчас во всех подробностях этого происшествия разбираются дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на городских улицах, а также на трассах.

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