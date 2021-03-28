Жители трех деревень и поселка остались без электричества в Киренском районе 28 марта

Жители трех деревень и поселка остались без света в Киренском районе 28 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Киренском районе Иркутской области 28 марта произошло аварийное отключение электричества в четырех населенных пунктах. «Без света» остаются жители трех деревень – Алексеевка, Никулино, Баньщикова – и поселка Воронежский.

- Это 97 частных домов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Все они оборудованы печным отоплением.

К устранению аварии на электрических сетях уже приступили жесть человек на двух спецмашинах.

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