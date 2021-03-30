В Иркутске завершены поиски пропавшего жителя Улан-Удэ Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске успешно завершены поиски 44-летнего жителя Улан-Удэ, который пропал без вести 27 марта. В тот день он должен был вернуться из Иркутска в Улан-Удэ, но так и не приехал. На телефонные звонки больше не отвечал. Заявление в полицию написала его сестра.

- Мужчина найден живым 30 марта, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ним все хорошо.

Сейчас полицейские выясняют, где три дня находился мужчина и почему не выходил на связь с родными.

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