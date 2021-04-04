Роспотребнадзор: питьевая вода в Усолье-Сибирском не соответствует гигиеническим нормативам
Фото: Александр ГЛУЗ
Специалисты Роспотребнадзора проверяют информацию о появлении постороннего запаха в питьевой воде в Усолье-Сибирском. В конце марта специалисты взяли пробы воды, чтобы провести лабораторные исследования. И вот, пришли результаты проверки.
- Вода не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «привкус», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - По остальным показателям, в том числе по микробиологическим, с водой все в порядке.
Теперь в отношении ресурсоснабжающей организации проводится административное расследование. За его ходом следят сотрудники Роспотребнадзора.
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