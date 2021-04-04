Роспотребнадзор: питьевая вода в Усолье-Сибирском не соответствует гигиеническим нормативам Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты Роспотребнадзора проверяют информацию о появлении постороннего запаха в питьевой воде в Усолье-Сибирском. В конце марта специалисты взяли пробы воды, чтобы провести лабораторные исследования. И вот, пришли результаты проверки.

- Вода не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «привкус», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. - По остальным показателям, в том числе по микробиологическим, с водой все в порядке.

Теперь в отношении ресурсоснабжающей организации проводится административное расследование. За его ходом следят сотрудники Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, 12 лет прикованная к постели, открыла бизнес и нашла любовь (Подробности)

Из-за весеннего паводка 179 участков остаются подтопленными в Иркутской области (Подробности)

Два человека пострадали при утечке аммиака в цеху Иркутского хладокомбината (Подробности)

«Спасибо, что пятеро детей не остались без мамы»: сибирячка спустя 30 лет разыскала врача и поблагодарила за свое спасение (Подробности)