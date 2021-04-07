Проезд по улице Украинская и по переулку Пулковский ограничат в Иркутске-II Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске-II ограничат проезд сразу по двум улицам. С 08.00 11 мая по 23.00 30 июня запретят движение по улице Украинская на участке от улицы Муравьева до улицы Просвещения. Кроме этого, автомобилистам стоит быть внимательнее на переулке Пулковский. Там в эти же даты перекроют проезд на участке от улицы Ленинградская до Волгоградской.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением плановых земляных работ по ремонту теплосети.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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