Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Тайшете 25 апреля Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области 25 апреля в районе станции Тайшет с рельсов сошел вагон грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, - отмечают железнодорожники.

В ВСЖД также пояснили, что ЧП не повлияло на движение поездов. Вагоны пустили по соседнему пути.

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