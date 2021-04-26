Один человек пострадал в столкновении Тойоты и Мазды на улице Розы Люксембург в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Серьезная авария произошла вечером, 26 апреля в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. На улице Розы Люксембург, в районе остановка Школьная столкнулись Мазда и Тойота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Пострадал 60-летний водитель Тойоты, - рассказали в ведомстве.
Сейчас во всех обстоятельствах этого ДТП разбираются дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.
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