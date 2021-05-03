983 дома остаются без электричества в Ольхонском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня днем в 14:47 по иркутскому времени в поселке Бугульдейка Ольхонского аварийно отключили электроснабжение . Без электроэнергии остаются 983 частных жилых дома, 3 социально-значимых объекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К аварийно-восстановительным работам привлечены 4 человека и 1 единица техники, - сообщают в ведомстве.

Телефон ЕДДС Ольхонского района - 8(39558)5-29-04.

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