Движение по улице Ленина в Иркутске будет ограничено 13 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! С 00.00 13 июня до 24.00 25 июля движение по улице Ленина на участке от улицы Сурикова до улицы Нижняя Набережная будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Это связано с производством строительно-монтажных работ, - сообщили в ведомстве.

Водителей областного центра просят заранее планировать маршрут, учитывая ограничения движения транспорта в городе.

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