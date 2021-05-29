Мужчина с татуировкой "ЗЛО" на стопе найден в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 66-летнего мужчины из деревни Грановщина, в Иркутском районе, полицейским сообщил его взволнованный внук. Он рассказал, что еще днем, 15 мая пенсионер ушел из дома и не вернулся. Сегодня он был найден живым. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пропавшего 66-летнего жителя Грановщины нашли в реабилитационном центре Иркутска, - рассказали в ведомстве.

При заявлении о пропаже мужчины без вести из особых примет родственники выделили татуировку на стопе пенсионера с надписью "ЗЛО".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер с татуировкой «ЗЛО» на стопе пропал без вести под Иркутском (подробности)

Водитель автомобиля Ока из Куйтунского района решил проехать по разрушенной дамбе для перегона скота и провалился в пруд (подробности)

Продавца из Черемхово осудят за продажу алкоголя 14-летнему подростку (подробности)

Капитальный ремонт ледокола "Ангара" в Иркутске начнется в июне (подробности)