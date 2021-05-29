Мужчина с татуировкой "ЗЛО" на стопе найден в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
О пропаже 66-летнего мужчины из деревни Грановщина, в Иркутском районе, полицейским сообщил его взволнованный внук. Он рассказал, что еще днем, 15 мая пенсионер ушел из дома и не вернулся. Сегодня он был найден живым. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Пропавшего 66-летнего жителя Грановщины нашли в реабилитационном центре Иркутска, - рассказали в ведомстве.
При заявлении о пропаже мужчины без вести из особых примет родственники выделили татуировку на стопе пенсионера с надписью "ЗЛО".
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