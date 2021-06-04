На жителя Бодайбо, который сжег 43 гектара леса, заведено уголовное дело Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 мая пожар произошел в Бодайбинском лесничестве. Сначала горела трава, затем огонь перешел на деревья. Сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели экспертизу, благодаря которой удалось выяснить, что возгорание произошло по вине человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Установлено, 69-летний местный житель, поджигая сухую траву рядом с лесом, стал виновником лесного пожара, который уничтожил лесные насаждения в Бодайбинском лесничестве на площади около 43 гектаров, в том числе покрытой лесом 38 гектаров. Предварительный ущерб, причиненный лесным пожаром, составил более 60 тысяч рублей, что является крупным ущербом, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении поджигателя.

.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Груженый лесовоз с незаконно заготовленной древесиной остановили в Иркутской области (подробности)

Браконьеров с сетями поймали на реке Лена в Киренском районе (подробности)