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Происшествия4 июня 2021 12:10

На жителя Бодайбо, который сжег 43 гектара леса, заведено уголовное дело

Предварительный ущерб от пожара более 60 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
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На жителя Бодайбо, который сжег 43 гектара леса, заведено уголовное дело

На жителя Бодайбо, который сжег 43 гектара леса, заведено уголовное дело

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24 мая пожар произошел в Бодайбинском лесничестве. Сначала горела трава, затем огонь перешел на деревья. Сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели экспертизу, благодаря которой удалось выяснить, что возгорание произошло по вине человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Установлено, 69-летний местный житель, поджигая сухую траву рядом с лесом, стал виновником лесного пожара, который уничтожил лесные насаждения в Бодайбинском лесничестве на площади около 43 гектаров, в том числе покрытой лесом 38 гектаров. Предварительный ущерб, причиненный лесным пожаром, составил более 60 тысяч рублей, что является крупным ущербом, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении поджигателя.

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Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

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