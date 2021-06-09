Названы места, где сбываются желания на Байкале Фото: Яна ЛИСИНА

Иркутская область вошла в ТОП-60 мест России, где лучше всего загадывать желания. Рейтинг составил сервис путешествий Tutu.ru.

- Мы уверены: мечты должны сбываться. Но если ваши никак не исполнятся, может, вы просто не там мечтаете? Мы собрали места силы в России, где принято загадывать желания, - отметили в компании.

Первым таким "местом силы" в Приангарье стал Шаман-камень. Создатели рейтинга описывают его как небольшую скалу у истока Ангары с красивой легендой. Ведь это именно тот камень, который кинул грозный Байкал вслед сбежавшей к своему возлюбленному Енисею дочери. Девушку отец хотел выдать замуж за Иркута, но Ангара решила иначе. Теперь этот камень исполняет желания, к нему нужно лишь прикоснуться. Однако авторы рейтинга предлагают туристам не обходиться только этим. Желающим исполнить свои мечты советуют забраться на Шаман-камень и постараться удержаться на нем.

Далее гостям Иркутской области рекомендуют поехать на остров Ольхон - сакральное сердце Байкала. Здесь на мысе стоят 13 столбов сэргэ, увитых цветными лентами. Чтобы попросить духов о помощи в осуществлении желаемого, нужно их задобрить - положить к столбу монетку, сладости или другое приношение, повязать ленту и трижды обойти все 13 столбов. Цвет ленты зависит от желания: белые повязывают с просьбой о здоровье, красные — о любви, жёлтые — о богатстве, зелёные — о детях, синие — об общем благополучии.

Также будучи на Ольхоне нельзя забывать о скале Шаманке, которую охраняет дух царя всех шаманов — эжина Хан-Хутэ-баабая. Здесь туристы тоже часто загадывают желания, однако легенды гласят, что древнего духа нельзя беспокоить по пустякам.

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