Расписание поезда "Иркутск-Улан-Удэ" изменится 11 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пассажирского поезда № 122 Иркутск – Улан-Удэ изменится 11 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- До станции "Слюдянка" поезд будет следовать по графику. На участке "Слюдянка"-"Посольская разница" с действующим расписанием составит от +2 до +8 минут, - сообщили в ведомстве.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом изменения в расписании. Подробную информацию можно узнать на вокзалах или станциях.

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