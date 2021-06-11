Гостехнадзор проводит рейды по осмотру аттракционов в Иркутске. Фото: служба Гостехнадзора

Рейды по осмотру аттракционов в Иркутской области начали проводить сотрудники Гостехнадзора. Инспекторы уже проверили 92 аттракциона. Итоги не самые радужные. Из них пока только 6 состоят на регистрационном учете. Об этом сообщил руководитель службы Александр Ведерников.

- Летом популярность аттракционов растет, поэтому мы начали проверять их безопасность, - отметил Александр Ведерников. - Каждая карусель, колесо обозрения, башня свободного падения, батут и другие аттракционы должны быть поставлены на учет в органах Гостехнадзора по месту установки. Если их будут перемещать, нужно оформить временную регистрацию по месту пребывания.

Напомним, с 9 апреля 2020 года в России ввели единый перечень требований к установке развлекательных конструкций. В Иркутской области их работу контролирует как раз Гостехнадзор.

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