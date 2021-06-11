С дорог Иркутска украли 147 дождеприемных решеток

С дорог Иркутска украли 147 решеток дождеприемных решеток. Фото: администрация Иркутска

На последние несколько дней с дорог Иркутска украли 147 решеток дождеприемных лотков. Большинство краж зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Решетки на сетях ливневой канализации пропали на улицах Степана Разина, Горная, Подгорная, а также на подходах к Академическому мосту, - отметили в администрации. – Изучив записи камер, выяснилось, что чугунные детали крадут, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Заявление в полицию уже написано.

Сейчас специалисты объезжают городские дороги, чтобы узнать, где еще украли решетки. Чтобы закрыть сливные колодцы, готовят деревянные щиты. Иркутских водителей просят быть внимательнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гостехнадзор проводит рейды по осмотру аттракционов в Иркутске (Подробности)

Когда закончится дождь в Иркутске, рассказали синоптики (Подробности)