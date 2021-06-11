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Общество11 июня 2021 10:11

С дорог Иркутска украли 147 дождеприемных решеток

Водителей просят быть внимательнее
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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С дорог Иркутска украли 147 решеток дождеприемных решеток. Фото: администрация Иркутска

С дорог Иркутска украли 147 решеток дождеприемных решеток. Фото: администрация Иркутска

На последние несколько дней с дорог Иркутска украли 147 решеток дождеприемных лотков. Большинство краж зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Решетки на сетях ливневой канализации пропали на улицах Степана Разина, Горная, Подгорная, а также на подходах к Академическому мосту, - отметили в администрации. – Изучив записи камер, выяснилось, что чугунные детали крадут, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Заявление в полицию уже написано.

Сейчас специалисты объезжают городские дороги, чтобы узнать, где еще украли решетки. Чтобы закрыть сливные колодцы, готовят деревянные щиты. Иркутских водителей просят быть внимательнее.

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