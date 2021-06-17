На Теплых озерах вдоль реки Снежная туристам запретили ставить палатки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экопарк «Озера на Снежной» запретил туристам размещение палаток на Теплых озерах в Слюдянском районе. Все для того, чтобы укрепить берега реки Снежная и построить гидротехнические сооружения. Об этом сообщают в официальном аккаунте организации.

- Палатки запрещено ставить на территории комплекса потому, что на ней ведутся реновационные работы, - сообщает сайт организации.

Для тех, кто планирует провести свой отдых в экопарке, посещение не бесплатное. Экопарк берет деньги за семейный отдых с детьми, проводит корпоративы. Для детей от 8 до 14 лет билет будет стоить 100 рублей за человека. Дети от 14 лет и взрослые будут платить 300 рублей. А парковка автомобиля оценивается в 500 рублей.

Платить вам не придется только в том случае, если вы являетесь ветераном или инвалидом I и II групп, а также, если вы просто направляетесь на Тальцинский пик через территорию экопарка.

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