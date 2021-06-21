Заманивая работой "на удаленке", мошенники списали с банковских карт двух жительниц Шелехова больше 300 тысяч рублей Фото: Александра ОСИПОВА

В полицию обратились две девушки из города Шелехова. Они стали жертвами работодателей-аферистов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими установлено, что шелеховчанки разместили объявление о поиске работы. Через неделю им позвонили, чтобы уточнить, актуально ли желание подзаработать, затем предложили скачать программу, а после нескольких сеансов общения объявили, что соискателей их удовлетворяют и попросили будущих сотрудниц продиктовать номера банковских карт сначала с одной, а потом и с другой стороны «для начисления заработной платы», - сообщили в ведомстве.

У одной из подруг со счетов пропало больше 300 тысяч рублей. Второй девушке повезло чуть больше - она вовремя поняла, что стала жертвой обмана и бросила трубку, быстро заблокировав карту. С ее банковской карты аферисты успели снять лишь 7 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Кража".

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