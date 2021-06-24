В Ангарске осудили подростков, которые проникали в супермаркеты ради алкоголя, сигарет и мороженого Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе нефтехимиков банда из 7 подростков предстала перед судом. Самому старшему из них 19 лет. Младшему – 15. Злоумышленники ради воровства спиртного, сигарет, мороженого и других продуктов по ночам взламывали окна и двери супермаркетов. Кражи парни совершали на протяжении прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Приговором суда один из обвиняемых 19-летний парень признан виновным в совершении семи краж. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его 17-летний брат был признан виновным в совершении четырех краж, покушении на кражу, двух грабежей и мошенничестве. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание будет в воспитательной колонии, - рассказали в ведомстве.

Еще один участник банды получил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Остальным подросткам в возрасте от 15 до 17 лет суд назначил обязательные работы на срок от 70 до 140 часов.

Приговор в законную силу не вступил.

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