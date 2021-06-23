Заключенную ИК-11 осудили на 2 года за брошенный в спину сотрудницы колонии стакан в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Эхирит-Булагатском районе суд вынес приговор женщине, которая уже отбывает наказание в ИК-11 за незаконный сбыт наркотиков. Ее признали виновной в дезорганизации деятельности колонии. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что 27-летняя осужденная в январе 2021 года во время подачи завтрака отказалась от приема пищи, в связи с чем, сотрудник колонии занесла поднос с пищей к ней в камеру. Вместе с этим осужденная, вопреки законным требованиям помощника начальника колонии, взяла в руки стакан и тарелку с содержимым и кинула в спину последней, причинив ей тем самым физическую боль, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, осужденная получила наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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