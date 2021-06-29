Движение транспорта по улице Фридриха Энгельса в Иркутске будет закрыто больше месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение транспорта по улице Фридриха Энгельса будет закрыто больше месяца. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 8.00 3 июля до 22.00 20 августа движение по улице Фридриха Энгельса будет запрещено на участке между улицами Декабрьских Событий и Карла Либкнехта. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети, - сообщили в ведомстве.

Автолюбителей просят быть осторожными на дорогах и планировать маршрут заранее с учетом перекрытия улиц города.

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