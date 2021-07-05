2 участка подтоплено на острове Елизовский в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 5 июля на острове Елизовский в садоводческом товариществе «Елизовское» подтоплено 2 участка в прибрежной зоне. Жалоб от местных жителей не поступало. Обстановка на реке Ангара находится на особом контроле комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области и администрации города Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасателями ежедневно проводится мониторинг гидрологической обстановки и информирование населения. Сегодня запланирован выезд межведомственной рабочей группы для мониторинга с применением беспилотного летательного аппарата Главного управления МЧС России Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Напомним, со 2 по 10 июля увеличен сброс воды на Иркутской ГЭС до 2800-2900 м³/с. Это решение было связано с высокой приточностью в озеро Байкал и Братское водохранилище. По прогнозам метеорологов, в июле боковой приток в Братское водохранилище может составить 120-140% нормы, в Байкал – 100-120%.

В зоне риска подтопления находятся 6 садоводств: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун.

Для экстренных случаев создана группировка сил и средств – 380 человек, 67 единиц техники, 28 плавсредств, в том числе от МЧС России – 92 человека, 12 единиц техники, 14 плавсредств.

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