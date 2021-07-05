Остановка в поселке Буравщина Слюдянского района вводится для двух пригородных поездов с 5 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для удобства пассажиров для двух пригородных поездов, идущих в сторону Слюдянки, сделают дополнительную остановку. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской ЖД.

- С 5 июля в маршрут пригородных поездов № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск и № 6336 сообщением Иркутск-Сортировочный – Выдрино вводится дополнительная остановка на остановочном пункте Буравщина.

При этом пригородные поезда будут двигаться без изменения действующего расписания.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом последних изменений в работе поездов.

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