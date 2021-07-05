Большинство иркутян не соблюдают масочный режим в общественных местах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам рейдов по соблюдению ограничительных мер названы основные нарушения среди жителей областного центра. Их озвучили на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– Среди основных нарушений санитарно-эпидемиологических правил – свободный, беспрепятственный вход и перемещение посетителей без средств индивидуальной защиты по торговым павильонам и магазинам; отсутствие обеспечения условий для ношения масок (маски продаются внутри ТК, на значительном удалении от входа в ТК, непосредственно, в процессе расчета, а также ярко выражена недостаточность или отсутствие масок для реализации/безвозмездного предоставления); несоблюдение масочного режима физическими лицами и сотрудниками торговых объектов при реализации и приобретении товаров и услуг; неправильное ношение маски (например, на подбородке), – рассказали в ведомстве.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил влечет за собой штраф. Минимальный размер для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей; максимальный для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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