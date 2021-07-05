В Ангарске бомж хотел разжечь костер и дважды устроил пожар на кладбище Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске 37-летний мужчина без определенного места жительства обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба. Из-за его действий сгорело 17 захоронений на местном кладбище. Уголовное дело расследовано дознавателями ОД УМВД по Ангарскому городскому округу. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- По версии дознания в ноябре 2020 года на территории Ангарского городского кладбища «Березовая Роща» подсудимый развел костер с целью комфортного пребывания на улице в ночное время и распития спиртных напитков. В результате огнем на 17 захоронениях уничтожены и повреждены венки, цветы, оградки и другие предметы, - рассказали в ведомстве.

За месяц до произошедшего мужчина при тех же обстоятельствах уничтожил венки и другие ритуальные предметы на еще одном из захоронений. Общая сумма причиненного им ущерба составила больше 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье по 35 судебному участку по Ангарску и Ангарскому району для рассмотрения по существу.

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