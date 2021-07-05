Почти 30 килограммов санкционных сыров сожгли в Иркутске

Инспекторы Иркутской таможни и Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии изъяли 27 килограммов сыра без документов в одном из магазинов областного центра. Согласно маркировке на упаковке производителями указаны Италия, Испания, Румыния, Голландия/Нидерланды. Об этом сообщают в пресс-службе межрегионального Управления Россельхознадзора.

- Владелец торговой точки не смогла представить каких-либо документов, подтверждающих происхождение сыров и законность их продажи. Контролирующими органами принято решение об изъятии и уничтожении незаконного товара, вся партия утилизирована путем сжигания в котельной завода ЖБИ областного центра, - сообщили в ведомстве.

Владельцу магазина выдано предупреждение и назначен штраф – 30 тысяч рублей.

СПРАВКА

С 2014 года в России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии – всего около 40 стран, из которых запрещен импорт определенных продуктов питания, овощей и фруктов и и тд.

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