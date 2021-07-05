Два участка по улице Красноярская в Иркутске закроют на ремонт с июля по октябрь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на ремонт закроются два участка улицы Красноярская. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В связи с проведением работ по строительству тепловых сетей движение автотранспорта по улице Красноярская от улицы Лызина до Угольного проезда будет прекращено с 09.00 15 июля 2021 года до 20.00 20 августа текущего года. Работы будут проводить от дома №11а до №18 по улице Красноярская, - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим, с 10 августа до 15 октября будет ограничен проезд по улице Красноярская от Угольного проезда до улицы Култукская. Строительно-монтажные работы на тепловых сетях проведут от дома № 11а на улице Красноярская до дома №46 на улице Култукская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не хотите вакцинироваться? Увольняйтесь: знаменитый ученый-биохимик, академик РАН Михаил Грачев считает, что ситуация с COVID катастрофическая. Скорость распространения коронавируса заметно увеличилась. (подробности)

Эксперты рассказали, почему локдаун в Иркутске не принесет пользы. Нужны ли более жесткие меры в регионе в борьбе с коронавирусом в Приангарье. (подробности)

Врачи красной зоны получили недельный запас горячих обедов от ИГУ. Помочь медикам может каждый. (подробности)